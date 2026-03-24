В Китае отреагировали на решение США об отсрочке ударов по Ирану

Китай призвал к диалогу после новостей об отсрочке ударов США по Ирану

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных ударах США по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом он заявил на брифинге во вторник, передает РИА Новости.

«Китай выражает глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации», — сказал дипломат, комментируя информацию Bloomberg о решении Вашингтона отложить удары. Он подчеркнул негативное влияние обострения на региональную и глобальную стабильность.

Линь Цзянь призвал все стороны «немедленно прекратить огонь» и вернуться к мирному диалогу.

Ранее официальный представитель МИД КНР предупредил, что продолжение войны США и Ирана ввергнет Ближний Восток в хаос. По его словам, война США и Ирана вообще не должна была начинаться. Линь Цзянь подчеркнул, что дальнейшее применение силы «приведет только к порочному кругу».