Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:34, 24 марта 2026Мир

В Китае отреагировали на решение США об отсрочке ударов по Ирану

Китай призвал к диалогу после новостей об отсрочке ударов США по Ирану
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о возможных ударах США по энергетической инфраструктуре Ирана. Об этом он заявил на брифинге во вторник, передает РИА Новости.

«Китай выражает глубокую обеспокоенность эскалацией ситуации», — сказал дипломат, комментируя информацию Bloomberg о решении Вашингтона отложить удары. Он подчеркнул негативное влияние обострения на региональную и глобальную стабильность.

Линь Цзянь призвал все стороны «немедленно прекратить огонь» и вернуться к мирному диалогу.

Ранее официальный представитель МИД КНР предупредил, что продолжение войны США и Ирана ввергнет Ближний Восток в хаос. По его словам, война США и Ирана вообще не должна была начинаться. Линь Цзянь подчеркнул, что дальнейшее применение силы «приведет только к порочному кругу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok