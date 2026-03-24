В Минобороны раскрыли планы награжденного Путиным за 68 дней обороны бойца СВО

МО РФ: Награжденный за 68 дней обороны боец намерен получить военное образование

Награжденный президентом России Владимиром Путиным за 68 дней обороны позиций в районе села Гришино в Донецкой народной республике (ДНР) боец специальной военной операции (СВО) на Украине Сергей Ярашев намерен получить высшее военное образование и продолжить службу. Его планы раскрыли в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

24 марта глава Министерства обороны России Андрей Белоусов навестил бойца в госпитале и вручил ему звезду Героя, указ о которой подписал президент. В беседе с министром Ярашев поделился своими планами на жизнь.

«Ярашев рассказал главе российского военного ведомства, что в дальнейшем планирует продолжить военную службу и пройти обучение в высшем военном учебном заведении», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее невеста бойца рассказала о состоянии здоровья Ярашева. По ее словам, он чувствует себя отлично и быстро идет на поправку.