Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:50, 24 марта 2026Наука и техника

В небе заметили F-22 Raptor 2.0

Иван Потапов
Фото: Toby Melville / Reuters

Модифицированный вариант первого в мире истребителя пятого поколения F-22 Raptor заметили во время летных испытаний. Об этом пишет портал TWZ.

Самолет, именуемый изданием F-22 Raptor 2.0, был замечен в небе над пустыней Мохаве (Калифорния) с новыми малозаметными подвесными топливными баками и контейнером с инфракрасными датчиками.

«Они сбрасываются, если это необходимо, но суть в том, что это не обязательно, и с этими самолетами можно выполнять те же маневры, что и на самолетах с чистым крылом», — сказала изданию вице-президент программы F-22 в корпорации Lockheed Martin Кэти Чиккарино.

В феврале TWZ сообщил, что первый в мире истребитель пятого поколения F-22 Raptor получил малозаметные подвесные топливные баки, которые позволят самолету преодолевать «огромные расстояния» и потребуются, например, в случае потенциального будущего конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok