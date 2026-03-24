Бывший СССР
12:26, 24 марта 2026

В Раде пригрозили начать сбивать дронами российские спутники

В Раде пригрозили начать сбивать дронами российские спутники
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Из-за запуска спутников «Бюро 1440», которые считаются российским аналогом Starlink, Украине придется ломать голову, как сбивать их дронами. Об этом заявил в Telegram депутат Верховной Рады Максим Бужанский.

«Сбить дроном российский спутник в космосе — задача нетривиальная, уйма народу часами ломать голову будет», — пригрозил нардеп.

Он отметил, что запуск российских спутников — одна из главнейших военно-технических новостей года.

Компания «Бюро 1440» запустила первые 16 одноименных спутников вечером 23 марта. Космические аппараты выведены ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M», стартовавшей с космодрома Плесецк.

