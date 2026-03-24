10:41, 24 марта 2026Россия

В России не исключили удар по резиденции Зеленского

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российские военные могут нанести удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского, когда он будет там находиться. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, российской стороне известно местонахождение резиденции Зеленского, но решение о нанесении удара является прерогативой российского высшего командования.

«Резиденция Зеленского, я думаю, где-нибудь уже давно в Великобритании, а здесь только холмики, может быть, замаскированные под газоны, которые нам давно известны. Когда там [в резиденции] Зеленский будет, тогда и ударим (...) Это высшее командование решит. Когда надо, тогда и нанесем [удар]», — обозначил Колесник.

По данным депутата, сейчас Зеленский по большей части находится в странах Европы.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командиры Вооруженных сил Украины распорядились перебросить часть зенитно-ракетных комплексов с передовой в Харьковской области в Киевскую, для усиления обороны резиденции Зеленского.

