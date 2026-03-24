В России не исключили удар по резиденции Зеленского

Депутат Колесник: Российские военные могут нанести удар по резиденции Зеленского

Российские военные могут нанести удар по резиденции президента Украины Владимира Зеленского, когда он будет там находиться. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

По словам парламентария, российской стороне известно местонахождение резиденции Зеленского, но решение о нанесении удара является прерогативой российского высшего командования.

«Резиденция Зеленского, я думаю, где-нибудь уже давно в Великобритании, а здесь только холмики, может быть, замаскированные под газоны, которые нам давно известны. Когда там [в резиденции] Зеленский будет, тогда и ударим (...) Это высшее командование решит. Когда надо, тогда и нанесем [удар]», — обозначил Колесник.

По данным депутата, сейчас Зеленский по большей части находится в странах Европы.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командиры Вооруженных сил Украины распорядились перебросить часть зенитно-ракетных комплексов с передовой в Харьковской области в Киевскую, для усиления обороны резиденции Зеленского.