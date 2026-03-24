08:20, 24 марта 2026

В России стало меньше магазинов одного вида

Аналитик Федяков: Число строительных магазинов в России сократилось на 11 %
Александра Качан (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

За последние четыре года число специализированных магазинов строительно-отделочных материалов в России сократилось на 11 процентов. Об этом рассказал гендиректор Infoline Иван Федяков в беседе с РИА Новости.

Сейчас количество таких магазинов составляет 166 тысяч. Эксперт связал снижение их числа с развитием крупных универсальных сетей, цены в которых значительно ниже, а также снижением потребительской активности и объемов ремонтных работ.

Сильнее всего сократилось количество магазинов, специализирующихся на электротоварах и крепежных изделиях — на 26 и 24 процента соответственно. Магазинов сантехники стало меньше на 17,5 процента, окон — на 15 процентов, лакокрасочных материалов — на 12,5 процента, дверей — на восемь процентов, обоев — на четыре процента.

При этом в двух сегментах заметили рост торговых точек. Так, магазинов, продающих напольные покрытия и кровельные материалы, стало больше на 14 и 22 процента соответственно. Динамика обусловлена увеличением интереса россиян к загородным домам.

Ранее сообщалось, что в 2026 году россияне стали осторожнее подходить к ремонту и покупке недвижимости. 55 процентов респондентов заявили, что не собираются решать жилищный вопрос в ближайшее время.

