Россия
14:38, 24 марта 2026

В России указали на главную проблему для США в иранском конфликте

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Явно затянувшаяся военная операция США и Израиля против Ирана поставила перед Штатами вопрос о том, что делать дальше. Об этом в статье для «Российской газеты» пишет директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

По его мнению, начав военные действия против Ирана, США просчитались, рассчитывая на быструю капитуляцию Тегерана. Во-первых, Штаты недооценили ресурсы противника — а они существенно превосходили ресурсы тех, кому американцы противостояли ранее. Во-вторых, не была учтена возможность Ирана ударить по многим интересам США и их союзников за счет дезорганизации торгово-экономических потоков. Наконец, сами союзники были вынуждены засомневаться в необходимости принять участие в военной кампании, поскольку США проявили «голую силу даже без имитации правовых обоснований».

Кроме того, отмечает Лукьянов, непонятно, какой именно капитуляции Штаты хотели от Ирана: то ли краха режима, то ли венесуэльской схемы «навязанной лояльности», то ли сделки, ограничивающей военный потенциал Тегерана.

«Как бы то ни было, долгого сражения не предусматривалось, и, когда затянулось, встал вопрос, что делать. Не только практический, касающийся конкретной операции, но во многом концептуальный», — говорится в материале.

По мнению Лукьянова, Трамп оказался в ситуации, которой сам не может управлять и которая порождает растущие проблемы для всех остальных. «Выбрать такую войну можно, а вот выбрать, что объявить в качестве победы, как это любит Трамп, затруднительно. Операцию невозможно считать успешной, если Иран сохранит контроль над Ормузским проливом, мировая значимость этой артерии явлена во всем масштабе», — указал автор.

