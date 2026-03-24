15:37, 24 марта 2026Экономика

В России упал выпуск важнейшего сплава

WSA: Производство стали в России упало больше чем на 10 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В прошлом месяце выплавка стали в России упала на 10,2 процента в годовом выражении и достигла пяти миллионов тонн. Об этом сообщила Всемирная ассоциация стали (WSA).

Уточняется, что Россия и другие страны СНГ, а также Украина произвели шесть миллионов тонн, что на 10,5 процента меньше, чем год назад.

В свою очередь, Китай произвел 76,1 миллиона тонн, что на 3,6 процента меньше, чем в феврале 2025 года. Индия, напротив, увеличила выплавку на 7,7 процента, доведя ее до 13,6 миллиона тонн. США произвели 6,5 миллиона тонн, или на 5,8 процента больше.

Кроме того, увеличить производство стали смогли Германия (плюс 4,8 процента), Турция (плюс 3,4 процента) и Южная Корея (плюс 0,2 процента). Падение показали Бразилия (минус 5,7 процента) и Иран (минус 1,3 процента). Япония произвела в феврале 2026 года столько же, сколько в аналогичный месяц 2025 года — 4,8 миллиона тонн.

В январе мировая выплавка стали уменьшилась год к году на 6,5 процента, до 147,3 миллиона тонн, а российская — на 7,4 процента, до 5,5 миллиона.

