17:49, 24 марта 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме высказались о прибытии в Россию мигрантов из новой страны

Депутат Кирьянов: Мигранты из Шри-Ланки могут заменить рабочих из Средней Азии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Иван Секретарев / РИА Новости

Россия еще не изучила рынок труда, связанный с мигрантами из Шри-Ланки, однако в перспективе они могли бы заменить выходцев из Средней Азии, покинувших страну, считает депутат Госдумы Артем Кирьянов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что первые трудовые мигранты из Шри-Ланки прибыли в Россию на работу, и часть из них уже столкнулась с невыплатой заработной платы в Псковской области. До этого о готовности отправлять в Россию своих граждан, как квалифицированных, так и неквалифицированных, сообщила посол Шри-Ланки в Москве Шобини Гунасекера.

«Я думаю, что говорить о высокой квалификации трудовых мигрантов из Шри-Ланки и Индии, наверное, не приходится. Это в определенной части замена тем мигрантам из Средней Азии, которые у нас работали. Мы посмотрим, насколько приживутся эти новые трудовые резервы в России, насколько их труд будет эффективен даже по сравнению с теми, кто приезжал к нам из Средней Азии», — сказал Кирьянов.

Депутат добавил, что самое последнее, на что в этой связи будут обращать внимание работодатели, — это стоимость труда. Он объяснил, что это потому, что есть определенный порог, за которым стоимость не имеет значения, если труд неэффективный или некачественный. По его словам, пока выводы делать рано.

Ранее аудитор Счетной палаты Елена Бойцова рассказала, что в России сфере строительства и обслуживания дорог не хватает порядка 12 тысяч сотрудников с высшим и средним профессиональным образованием. В кадровых агентствах отмечают, что по этой причине компании отрасли вынуждены набирать персонал из стран Африки и Азии, в том числе из Индии, Филиппин, Бангладеш и Вьетнама.

