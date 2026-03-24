СБУ: Ликвидирован организатор покушений на Стерненко и бойца РДК Богданова

Служба безопасности Украины ликвидировала судебного эксперта из Полтавы, который якобы готовил покушения на экс-координатора одесского «Правого сектора» (внесен в России в перечень террористов), советника Министерства обороны страны Сергея Стерненко и бойца «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) Ильи Богданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом украинская спецслужба сообщила в своем Telegram-канале.

Утверждается, что организатор оказал вооруженное сопротивление при задержании. В результате перестрелки он был ликвидирован. Помимо судебного эксперта, покушение готовили еще десять человек. Они были задержаны.

Как заявили в СБУ, участники группы отслеживали маршруты передвижения своих целей. Впоследствии планировалось заложить самодельные взрывные устройства под машины и у мест пребывания Стерненко и Богданова.

Ранее стало известно, что на Украине готовилось покушение на основателя полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), командира 3-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрея Билецкого (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Как сообщили в СБУ, военный якобы был российским агентом и готовил ракетно-бомбовый удар по офицеру украинских войск.