В США оценили перспективы привлечения десанта к операции против Ирана

NYT: Пентагон изучает возможность задействовать десант в операции против Ирана

Пентагон изучает возможность задействовать десант в военной операции против Ирана. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

По информации издания, подразделение 82-й воздушно-десантной дивизии могут задействовать для захвата острова Харк. При этом решение о переброске десанта в регион в данный момент не принято.

Ранее президент США Дональд Трамп во время встречи со сторонниками в Мемфисе заявил, что Иран серьезно настроен на достижение сделки с Соединенными Штатами. До этого стало известно, что США назначили 9 апреля датой окончания войны с Ираном к моменту визита Трампа в Израиль.

