13:47, 24 марта 2026

Ветеран ФСБ РФ Пирожков: Противник маскирует бомбы под бытовые предметы и утварь
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Militarist / Shutterstock / Fotodom

Иностранные спецслужбы умело маскируют взрывные устройства под обычные бытовые предметы. Методы раскрыл РИА Новости ветеран ФСБ России Андрей Пирожков.

По его словам, противник действует изощренно, встраивая бомбы в предметы повседневного пользования, такие как электроника, игрушки, парфюмерия и даже церковная утварь. Тем самым повышается угроза для граждан и усложняется обнаружение взрывных устройств, так как заминированные предметы оснащаются малозаметными элементами.

В бомбах используются пластиковая взрывчатка, бескорпусные схемы, радиокомпоненты, датчики движения, срабатывающие при вскрытии или перемещении — ими управляют дистанционно, через GSM-модули или радиоканалы. Подрывников ведут сотрудники украинских спецслужб удаленно через Telegram и WhatsApp.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали иностранца, который вез более 500 бомб для совершения терактов в зоне специальной военной операции (СВО). Они были замаскированы под стельки с подогревом. Их планировалось отправить в виде гуманитарной помощи военнослужащим.

    Последние новости

    В Россию начали ехать мигранты из новой страны

    Бывшего главного тренера «Спартака» уволили из клуба чемпионата Мексики

    Риски исчезновения фисташек в России из-за войны в Иране оценили

    Появились подробности судьбы 68 дней державшего позиции в окружении российского бойца

    Ушедший из России люксовый бренд обратился в Роспатент

    Apple назвала дату анонса iOS 27

    Российский дипломат отреагировал на возможный отказ от нейтралитета страны ЕС

    Появились данные о владельцах ставшей эпицентром мощного взрыва квартиры в Севастополе

    Ветеран ФСБ раскрыл детали изощренной маскировки бомб в обычные предметы

    Миллиардер заполнила дом свиньями и разозлила соседей

    Все новости
