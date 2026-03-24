Ветеран ФСБ раскрыл детали изощренной маскировки бомб в обычные предметы

Ветеран ФСБ РФ Пирожков: Противник маскирует бомбы под бытовые предметы и утварь

Иностранные спецслужбы умело маскируют взрывные устройства под обычные бытовые предметы. Методы раскрыл РИА Новости ветеран ФСБ России Андрей Пирожков.

По его словам, противник действует изощренно, встраивая бомбы в предметы повседневного пользования, такие как электроника, игрушки, парфюмерия и даже церковная утварь. Тем самым повышается угроза для граждан и усложняется обнаружение взрывных устройств, так как заминированные предметы оснащаются малозаметными элементами.

В бомбах используются пластиковая взрывчатка, бескорпусные схемы, радиокомпоненты, датчики движения, срабатывающие при вскрытии или перемещении — ими управляют дистанционно, через GSM-модули или радиоканалы. Подрывников ведут сотрудники украинских спецслужб удаленно через Telegram и WhatsApp.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали иностранца, который вез более 500 бомб для совершения терактов в зоне специальной военной операции (СВО). Они были замаскированы под стельки с подогревом. Их планировалось отправить в виде гуманитарной помощи военнослужащим.