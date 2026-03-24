Бывший СССР
09:27, 24 марта 2026

Военкоры раскрыли подробности ночного удара по Украине

«РВ»: Российские войска ночью нанесли удары по объектам ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска ночью нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что несколько ударов были нанесены по территории Шостки Сумской области. В населенном пункте произошли мощные взрывы и вторичная детонация.

Кроме того, российские военные поразили цели в разных районах Запорожья и в Ивано-Франковской области на западе Украины. Также дроны и баллистические ракеты атаковали Полтаву.

Ранее беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Также появлялись сообщения об ударах по одесскому порту.

    Последние новости

    Арабские страны передумали оставаться в стороне от ударов по Ирану

    Семьям с детьми в одной стране начнут оказывать помощь из-за роста цен на бензин

    Выросло число пострадавших при мощном взрыве в Севастополе

    При проверке водителей на алкоголь предложили отказаться от понятых

    Преемника Decathlon собрались банкротить

    Клуб НХЛ подписал контракт с вратарем СКА

    Экс-глава Пентагона рассказал о тупике для США в Иране

    Жителям городов рассказали о весенних угрозах

    Разрушения после взрыва в многоквартирном доме в Севастополе сняли на видео

    Россиянина нашли бездыханным в арендованной комнате в Индии

    Все новости
