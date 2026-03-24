Военкоры раскрыли подробности ночного удара по Украине

«РВ»: Российские войска ночью нанесли удары по объектам ВСУ

Российские войска ночью нанесли удары по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Отмечается, что несколько ударов были нанесены по территории Шостки Сумской области. В населенном пункте произошли мощные взрывы и вторичная детонация.

Кроме того, российские военные поразили цели в разных районах Запорожья и в Ивано-Франковской области на западе Украины. Также дроны и баллистические ракеты атаковали Полтаву.

Ранее беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали энергетическую инфраструктуру в Одесской области. Также появлялись сообщения об ударах по одесскому порту.