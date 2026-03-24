07:17, 24 марта 2026

Врач назвала запрещенные при простуде продукты

РИА Новости: При простуде стоит исключить из рациона жирные и острые блюда
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Во время простуды стоит исключить из рациона жирные и острые блюда, а также холодные напитки и орехи. Об этом рассказала врач Регина Вуколова в беседе с РИА Новости.

«Нежелательно есть орехи, потому что при простуде возникает воспаление слизистой оболочки горла, появляется сухость, а орехи могут усугубить ситуацию», — назвала Вакулова, отметив, что по той же причине стоит воздержаться от употребления горячих и острых блюд.

По ее словам, во время простуды рекомендуется употреблять теплую пищу, а также регулярно увлажнять горло теплой водой.

Ранее врач Мария Чахнашвили объяснила, как снизить риск заболеть гриппом весной. Одним из главных принципов профилактики простуды она назвала частое мытье рук.

