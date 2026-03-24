Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:24, 24 марта 2026

ВСУ перешли на советские паровозы

Марочко: ВСУ используют расконсервированные советские паровозы для перевозок
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует расконсервированные советские паровозы для перевозок личного состава и военных грузов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское Минобороны из-за нехватки современного подвижного состава и дефицита электромощностей стало чаще использовать законсервированные советские паровозы для перевозки военных грузов и личного состава», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что командование ВСУ часто маскирует собственную логистику, используя гражданские составы.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ перебросило с фронта в Киевскую область зенитно-ракетные комплексы для усиления обороны резиденции президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, с большой долей вероятности приказ о переброске сил отдал лично украинский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok