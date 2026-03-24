Марочко: ВСУ используют расконсервированные советские паровозы для перевозок

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) использует расконсервированные советские паровозы для перевозок личного состава и военных грузов. Об этом в беседе с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинское Минобороны из-за нехватки современного подвижного состава и дефицита электромощностей стало чаще использовать законсервированные советские паровозы для перевозки военных грузов и личного состава», — приводятся в публикации слова эксперта.

Он добавил, что командование ВСУ часто маскирует собственную логистику, используя гражданские составы.

Ранее Марочко рассказал, что командование ВСУ перебросило с фронта в Киевскую область зенитно-ракетные комплексы для усиления обороны резиденции президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, с большой долей вероятности приказ о переброске сил отдал лично украинский лидер.