12:11, 24 марта 2026

Выбоина на дороге погубила 69-летнего велосипедиста

В США 69-летний велосипедист погиб из-за выбоины на дороге в Филадельфии
Никита Савин
Кадр: NBC10 Philadelphia

В американском штате Пенсильвания выбоина на дороге погубила пожилого мужчину, который решил совершить велосипедную прогулку. Об этом сообщает Daily Mail.

69-летний Джозеф Кенас из Филадельфии решил покататься на велосипеде 10 марта. Его родные сказали, что погода была очень хорошей и заядлый велосипедист Кенас не смог устоять. На улице Моррис-Роуд в пригороде он наехал на выбоину, упал с велосипеда и ударился головой.

Хотя мужчина был в шлеме, он получил тяжелую травму головы. Врачи три дня боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Из-за повреждений активность мозга прекратилась, после чего родные разрешили отключить аппарат жизнеобеспечения. Выбоину заделали сразу же после падения Кенаса.

Жители Моррис-Роуд пожаловались, что на этой улице постоянно появляются выбоины, а ремонт власти проводят редко. Юрист из Филадельфии рассказал, что он и его коллеги почти каждый день получают жалобы на плохое дорожное полотно от пострадавших велосипедистов. Будут ли родные Кенаса подавать в суд на дорожников, не сообщается.

Ранее в горах Перу нашли останки немецкого велосипедиста Флориана Берга, который совершал кругосветное путешествие. Выяснилось, что мужчину ударила молния.

