Выдра напала на женщину

В США выдра покусала женщину

В штате Северная Каролина, США, женщина пришла посмотреть на марафонцев и стала жертвой выдры. Об этом сообщает WECT.

Эрин Хогстон рассказала, что приехала в другой город, чтобы поддержать друзей, участвующих в марафоне. Он проходил в парке. Женщина отошла от других зрителей ближе к лесной тропе, чтобы друзьям было проще ее заметить, и внезапно услышала шорох в кустах позади себя.

По словам Хогстон, она подумала, что за ней следит медведь, и решила вернуться к людям. Она побежала и упала. В тот момент на нее и напало какое-то животное. Хогстон обернулась и увидела выдру. Та покусала ее ногу.

После происшествия женщине пришлось сделать шесть прививок от бешенства. Она пожаловалась, что это обошлось ей в тысячи долларов. Хогстон рассказала, что врачи едва поверили ее словам. «Все были в шоке: Вау, нам казалось, они такие милые, — отметила она. — Не знаю, не вижу ничего милого в выдрах, особенно сейчас».

Как подчеркивает WECT, выдры нападают крайне редко. Обычно они набрасываются на людей в целях самозащиты. Другая возможная причина — бешенство.

Ранее сообщалось, что женщина из Малайзии подверглась нападению выдр во время утренней пробежки и едва не распрощалась с жизнью. Зверьки оказались чрезвычайно кровожадными: кусали ее за руки, ноги, шею и даже голову, выдирая куски кожи и плоти.

