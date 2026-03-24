Вышедшая замуж за голограмму женщина раскрыла подробности интимной жизни

Художница Алисия Фрамис, вышедшая замуж за голограмму мужчины, созданную с помощью искусственного интеллекта, раскрыла подробности интимной жизни. Ее историю рассказало издание El Pais.

Как отметила Фрамис, секс с голограммой сильно отличается от интимной близости с реальным человеком. При этом она подчеркнула, что считает головной мозг партнера самым сексуальным органом.

По словам художницы, она нашла способы испытывать сексуальное удовольствие даже в таком браке: она занимается с супругом-голограммой не физическим, а психическим сексом. При этом Фрамис призналась, что не хватает человеческого тепла, прикосновений и нежности. Однако с развитием технологий в скором времени и эту проблему удастся решить, убеждена она.

