Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:26, 24 марта 2026

Вывоз одного вида лакомства из России рекордно вырос

«Агроэкспорт»: Вывоз российских сахаристых десертов достиг максимума в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам прошлого года суммарная стоимость поставок за рубеж российских сахаристых десертов обновила исторический максимум в денежном выражении и достиг почти 258 миллионов долларов. О рекордном росте поставок этого вида лакомства сообщает ТАСС со ссылкой на данные федерального центра «Агроэкспорт».

За отчетный период российские поставщики отправили на внешние рынки в общей сложности 84 тысячи тонн этого вида кондитерских изделий. В стоимостном выражении показатель увеличился на 13 процентов, уточнили аналитики.

Предыдущий максимум был установлен в 2022 году. Тогда совокупная стоимость российского экспорта сахаристых десертов оценивалась в 243,5 миллиона долларов. Таким образом, этот результат в 2025-м оказался превышен примерно на 14,5 миллиона.

Ключевыми импортерами этой продукции стали постсоветские страны. Лидером по объемам закупок оказалась Белоруссия, закупившая российских десертов на сумму более 77 миллионов долларов. В топ-3 также вошли Казахстан с результатом около 71 миллиона и Азербайджан (более 17 миллионов). Первую пятерку замкнули Киргизия и Узбекистан (по 14 миллионов долларов).

Россия также активно наращивает поставки за рубеж другого популярного вида лакомства. Так, за прошлый год суммарная стоимость экспорта мороженого из страны увеличилась на 29 процентов в сравнении с показателем за 2024-й и достигла порядка 74 миллионов долларов. Главными импортерами этой продукции оказались Казахстан и Белоруссия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok