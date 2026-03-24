Захарова прокомментировала прослушку Сийярто

Захарова: Прослушка телефона Сийярто показала европейское псевдоединство

Прослушка телефона министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто показала европейское псевдоединство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Это же их визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — прокомментировала Захарова.

Ранее Сийярто заявил, что журналист, участвовавший в его прослушке, связан с проукраинской оппозицией.