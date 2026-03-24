Захарова прокомментировала прослушку Сийярто

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 24 марта 2026

Захарова: Прослушка телефона Сийярто показала европейское псевдоединство
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Прослушка телефона министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто показала европейское псевдоединство. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Это же их визитная карточка: на словах они все союзники и у них это самое пресловутое псевдоединство, а на самом деле они все друг за другом шпионят, прослушивают, потом еще и шантажируют и так далее», — прокомментировала Захарова.

Ранее Сийярто заявил, что журналист, участвовавший в его прослушке, связан с проукраинской оппозицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok