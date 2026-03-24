Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
06:01, 24 марта 2026

Замначальника полиции стала зарабатывать на порно для фетишистов и лишилась работы

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Anton Prado PHOTO / Shutterstock / Fotodom

В США уволили ветерана полиции штата Флорида, которая стала снимать порно для фетишистов. Об этом сообщает Daily Star.

Брэнди Тенлен 21 год проработала в офисе шерифа округа Палм-Бич и дослужилась до должности замначальника. Расследование против женщины началось летом 2025 года после того, как коллеги обнаружили ее аккаунт на сайте для фут-фетишистов — людей, испытывающих сексуальное влечение к женским ступням. Выяснилось, что Тенлен около полутора лет записывала ролики, в том числе и порнографического содержания, и продавала их на сайте. При этом в некоторых из них она представала в форме, которую использовала на службе.

Подозрения по поводу Тенлен появились у коллег после того, как она стала показывать им фотографии своих стоп во время обеденных перерывов. Более того, однажды она продемонстрировала ролик, в котором многократно била мужчину ногой в пах.

Также выяснилось, что Тенлен использовала служебное положение, чтобы уходить с работы ради съемок порно-контента. В частности, однажды она сказалась больной и отсутствовала в отделении два дня. Позже оказалось, что женщина использовала это время, чтобы встретиться с фанатом и снять с ним очередной непристойный ролик. Кроме того, некоторые видео она снимала, находясь на службе.

За время своей 16-месячной карьеры в порно Тенлен заработала около шести тысяч долларов (490 тысяч рублей). Как только замначальника полиции поняла, что расследование против нее принимает серьезный оборот, она удалила аккаунт и начала каяться. Однако сотрудники отдела собственной безопасности полиции округа пришли к выводу, что Тенлен нарушила слишком много правил. Ее признали виновной в недостойном офицера поведении, махинациях с больничными, тайной подработке на стороне и других нарушениях. В итоге Тенлен уволилась по собственному желанию.

Ранее в Великобритании 29-летнюю сотрудницу полиции обвинили в сексуальных домогательствах к коллегам. В частности, женщина схватила одного из них за половой орган на вечеринке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok