Замначальника полиции стала зарабатывать на порно для фетишистов и лишилась работы

В США уволили ветерана полиции штата Флорида, которая стала снимать порно для фетишистов. Об этом сообщает Daily Star.

Брэнди Тенлен 21 год проработала в офисе шерифа округа Палм-Бич и дослужилась до должности замначальника. Расследование против женщины началось летом 2025 года после того, как коллеги обнаружили ее аккаунт на сайте для фут-фетишистов — людей, испытывающих сексуальное влечение к женским ступням. Выяснилось, что Тенлен около полутора лет записывала ролики, в том числе и порнографического содержания, и продавала их на сайте. При этом в некоторых из них она представала в форме, которую использовала на службе.

Подозрения по поводу Тенлен появились у коллег после того, как она стала показывать им фотографии своих стоп во время обеденных перерывов. Более того, однажды она продемонстрировала ролик, в котором многократно била мужчину ногой в пах.

Также выяснилось, что Тенлен использовала служебное положение, чтобы уходить с работы ради съемок порно-контента. В частности, однажды она сказалась больной и отсутствовала в отделении два дня. Позже оказалось, что женщина использовала это время, чтобы встретиться с фанатом и снять с ним очередной непристойный ролик. Кроме того, некоторые видео она снимала, находясь на службе.

За время своей 16-месячной карьеры в порно Тенлен заработала около шести тысяч долларов (490 тысяч рублей). Как только замначальника полиции поняла, что расследование против нее принимает серьезный оборот, она удалила аккаунт и начала каяться. Однако сотрудники отдела собственной безопасности полиции округа пришли к выводу, что Тенлен нарушила слишком много правил. Ее признали виновной в недостойном офицера поведении, махинациях с больничными, тайной подработке на стороне и других нарушениях. В итоге Тенлен уволилась по собственному желанию.

