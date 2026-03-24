Дизен: Европейские лидеры ведут бестолковую политику, отказываясь от газа из РФ

Европейские лидеры придерживаются иррациональной политики, отказываясь от российского газа, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X.

По его словам, тем самым они подвергают свои страны риску из-за растущей зависимости от США. Эксперт отметил, что энергетическая безопасность подразумевает диверсификацию.

«Однако для европейских лидеров это означает отказ от дешевой и надежной российской энергии и чрезмерную зависимость от американской», — подчеркнул он.

По мнению профессора, США хотят добиться политических уступок от Европы.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пожаловалась, что Европе пришлось отказаться от российского газа буквально «за одну ночь».