Желание Трампа бомбить Иран объяснили бзиком

Ульянов: У республиканцев бзик на том, что Иран создаст свое ядерное оружие

У Республиканской партии США есть бзик на том, что Иран создаст собственное ядерное оружие, но нет ни малейших признаков его производства. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает корреспондент «Ленты.ру».

«[Согласно заключению Международного агентства по атомной энергии] малейших признаков наличия систематизированной программы производства ядерного оружия в Иране никогда не наблюдалось (...). Я думаю, что идеологизированная позиция (...). У Республиканской партии США есть бзик, что вот-вот Иран обретет ядерное оружие», — отметил дипломат.

Ульянов также привел в пример пост пользователя «с чувством юмора» в социальной сети Х, который опубликовал фото якобы древнего манускрипта с ироничной подписью: «Этот манускрипт появился на свет примерно в 2000 году до Рождества Христова. Ученые смогли перевести предисловие, которое гласит, что Персия находится на расстоянии всего нескольких недель от обретения ядерного оружия».

Таким образом он прокомментировал заявления израильской стороны, утверждающей «еще с 1995 года, что Исламская Республика создаст оружие массового поражения уже через две недели».

Ранее Ульянов назвал ситуацию вокруг Ирана сюрреализмом. Он подчеркнул, что никаких поводов для масштабных военных действий против страны не было.

21 марта президент России Владимир Путин в своем послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

