13:15, 25 марта 2026Ценности

50-летняя Риз Уизерспун высказалась о возрасте

Us Weekly: Актриса Риз Уизерспун очень ждала 50-летие
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и продюсер Риз Уизерспун высказалась о возрасте. Ее слова со ссылкой на приближенных к ней инсайдеров приводит Us Weekly.

22 марта звезде «Блондинки в законе» исполнилось 50 лет. Источник рассказала, что Уизерспун очень ждала этот день. «Она не из тех, кто скрывает свой возраст или признаки старения. Она предпочла бы радоваться своему возрасту», — отметил собеседник издания.

Ранее сообщалось, что в сети появились снимки Риз Уизерспун в бикини без фотошопа. Тогда актрису запечатлели во время отдыха на яхте в Сен-Тропе с немецким финансистом Оливером Хаарманном.

В 2021 году Риз Уизерспун попала в список самых привлекательных знаменитостей старше 40 лет. В рейтинге она оказалась наряду с Дженнифер Лопес и Дженифер Энистон.

