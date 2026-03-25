Алаудинов привел подробности об установлении причастных к ракетной атаке на Брянск

Алаудинов: В России владеют информацией о причастных к атаке на Брянск

В России владеют информацией о причастных к ракетной атаке на Брянск, работа по установлению виновных идет ежедневно. Такие подробности привел заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов, передает РИА Новости.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что украинские военные 10 марта нанесли удар по Брянску семью ракетами Storm Shadow. В результате восемь человек не выжили, еще более 40 получили травмы.

По мнению Алаудинова, власти Украины будут и дальше делать все, чтобы попытаться дестабилизировать ситуацию в РФ. Чеченский командир подчеркнул, что за последнее время удалось уничтожить очень большой ресурс противника, который был задействован на удары по российским территориям.

До этого военный эксперт Юрий Кнутов предложил ударить по Украине «Орешником» в ответ за Брянск.