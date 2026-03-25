Александра Бортич и ее возлюбленный появились на публике в парных нарядах

Российская актриса Александра Бортич и ее возлюбленный и коллега Давид Сократян появились на публике в парных образах. Видео публикует Super.

31-летняя артистка вместе с 28-летним избранником посетила премьеру фильма «Космическая собака Лида». При этом оба выбрали наряды черного цвета. Бортич надела укороченный пиджак, топ с глубоким декольте и плиссированную мини-юбку. В свою очередь, Сократян предстал перед камерами в кожаном пиджаке, футболке и брюках.

Об отношениях актеров стало известно в 2025 году. Так, в июле прошлого года Бортич показала откровенные фото с возлюбленным.

В мае 2023 года Бортич рассказала о расставании с мужем-бизнесменом Евгением Савельевым, от которого родила сына. С первым супругом, рэпером Вячеславом Воронцовым, известным как Мезза, звезда развелась в 2018 году после двух лет брака.