00:16, 25 марта 2026

Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Henry Romero / Reuters

Американские самолеты непосредственной поддержки A-10 Thunderbolt II могут стать главным кошмаром для катеров Военно-морских сил (ВМС) Ирана. Преимущества устаревающих штурмовиков назвали в публикации The National Interest (NI).

Отмечается, что закрытие Ормузского пролива Ираном напрямую влияет на ход операции «Эпическая ярость». Тегеран использует целый ряд средств для выполнения задачи, включая быстроходные катера. Они способны оперативно атаковать судно и быстро отступить в укрытие.

ВВС США экспериментируют с A-10, которые называют «Бородавочниками», в роли уничтожителей катеров. Как пишет издание, Thunderbolt II идеально подходит для такой миссии, поскольку он оптимизирован для работы на относительно малых скоростях.

Штурмовик несет семиствольную пушку GAU-8/A калибра 30 миллиметров, которая обеспечивает скорострельность около 4000 выстрелов в минуту. Также в арсенал A-10 входят различные бомбы и ракеты.

Материалы по теме:
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды».Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
3 марта 2026
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

«Выполнение задач непосредственной авиационной поддержки самолетом A-10 над Ормузским проливом также позволяет другим самолетам поражать иные цели в Иране, которые также угрожают морскому судоходству», — говорится в материале.

Ранее в марте стало известно, что ВВС США начали применять A-10 для перехвата дронов в ходе операции «Эпическая ярость».

    Иран заявил о новом ударе по атомной электростанции «Бушер»

    Нетаньяху поручил помощнику следить за переговорами США и Ирана

    Работницу похоронного бюро насмерть раздавила платформа для подъема тел

    Стало известно о передаче Ирану американского плана по выходу из конфликта

    На Украине пригрозили Трампу

    Бразильский футболист «Зенита» назвал любимого русского писателя

    Американские «Бородавочники» назвали главным кошмаром ВМС Ирана

    «Окно возможностей прикрылось». США пытаются начать переговоры с Ираном. Почему Тегерану это не выгодно?

    Вучич рассказал о конце международного права

    Трамп назвал мелкой неурядицей сбитие трех американских истребителей по ошибке

    Все новости
