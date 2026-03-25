Американцам обещано унижение

NYT: Война с Ираном грозит США унижением на международной арене

Война с Ираном грозит США унижением на международной арене. Об этом в своей статье для газеты The New York Times (NYT) рассказал директор Института Кеннана, историк холодной войны и эксперт по американо-российским отношениям Майкл Киммидж.

«Соединенные Штаты явно перегружены в глобальном масштабе, и их война с Ираном грозит закончиться унижением», — пишет автор.

По словам ученого, именно удар по американскому престижу и явная экономическая выгода России от войны в Иране заставляет европейские страны стать «оплотом обороны».

«И фундаментальная задача Европы — выживание Украины», — добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп попал в безвыходное положение в Иране. Как отмечает телеканал, ни один из сценариев «не гарантирует успешного завершения конфликта».