09:41, 27 марта 2026

NYT: Война с Ираном грозит США унижением на международной арене
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Morteza Nikoubazl / Reuters

Война с Ираном грозит США унижением на международной арене. Об этом в своей статье для газеты The New York Times (NYT) рассказал директор Института Кеннана, историк холодной войны и эксперт по американо-российским отношениям Майкл Киммидж.

«Соединенные Штаты явно перегружены в глобальном масштабе, и их война с Ираном грозит закончиться унижением», — пишет автор.

По словам ученого, именно удар по американскому престижу и явная экономическая выгода России от войны в Иране заставляет европейские страны стать «оплотом обороны».

«И фундаментальная задача Европы — выживание Украины», — добавил он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп попал в безвыходное положение в Иране. Как отмечает телеканал, ни один из сценариев «не гарантирует успешного завершения конфликта».

    Последние новости

    Из России собрались уйти больше десятка брендов. Среди них есть и российские

    ОАЭ заявили о готовности применить флот в Ормузском проливе

    В США захотели ввести санкции против Венгрии из-за помощи Украине

    Инспектор ДПС погиб во время погони за скутеристом

    В Госдуме отказались сурово наказывать автоподставщиков

    В России начали готовиться к завозу мигрантов из Афганистана

    Бывший футболист выстрелил брату в пах

    Американцам обещано унижение

    Названы самые заснеженные регионы России

    Хирург показал 21-летнюю россиянку с весом в 200 килограммов перед операцией

    Все новости
