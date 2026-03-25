18:56, 25 марта 2026

Россиянам назвали запрещенные к хранению на балконе вещи

Юрист Кондратюк: На балконе нельзя хранить легковоспламеняющиеся жидкости
Виктория Клабукова

Фото: Наталья Логинова / Коммерсантъ

Держа хлам на балконе, можно получить строгое предписание от управляющей компании и даже отхватить штраф. Какие вещи нельзя хранить на балконе, «Аргументам и фактам» разъяснила юрист Марина Кондратюк.

Захламление балкона противоречит нормам пожарной безопасности. Список одобренных к хранению вещей юрист огласить затрудняется. В частности, под запрет попадают легковоспламеняющиеся жидкости, такие как канистра бензина или баллончики с краской. Штраф за такое нарушение может достигать 15 тысяч рублей, а в случае пожара сумма взыскания будет исчисляться сотнями тысяч, учитывая компенсации соседям.

Если балкон объединяет этаж или там расположены эвакуационные люки и пожарные лестницы, складировать на нем вещи нельзя по закону. При угрозе здоровью других жильцов административной ответственностью собственник не ограничится. Для проверки достаточно жалобы соседа, предупреждает Кондратюк.

Опасно захламлять балкон не только из соображений пожарной безопасности — проблема в прочности балконной плиты, которая может рухнуть под весом скопившейся рухляди. В таком случае собственнику придется не только компенсировать ущерб имуществу и здоровью соседей, но и оплачивать ремонт фасада.

Допустимая нагрузка на балконную плиту в доме составляет 200 килограммов на квадратный метр. Если при проверке выяснится, что данный показатель превышен, хозяина могут оштрафовать на сумму до 1,5 тысячи рублей.

