10:18, 25 марта 2026

Число раненых при двух ударах ВСУ по предприятию в регионе России выросло

Число раненых при ударах ВСУ по агропредприятию в Курской области выросло до 14
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Число раненных при двух ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по агропредприятию в Курской области выросло до 14. Об этом сообщил глава региона России Александр Хинштейн, передает РИА Новости.

По данным губернатора, всех пострадавших доставили в областную больницу. Еще одного человека спасти не удалось.

Речь идет об атаке ВСУ на агропромышленный комплекс (АПК) «Велес-агро», о которой стало известно 24 марта.

Сообщалось, что во время первого удара по предприятию пострадали шесть человек, а также не выжил 55-летний водитель. В течение часа по организации был нанесен повторный удар.

В ночь с 24 на 25 марта российские средства противовоздушной обороны уничтожили почти 400 беспилотников над 14 регионами.

