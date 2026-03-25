Бывший СССР
10:47, 25 марта 2026

Депутат Рады предрек провокацию Зеленского против Трампа

Дубинский: Зеленский готовит провокации против Трампа и Орбана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Suzanne Plunkett / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский готовит провокации против премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента США Дональда Трампа. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Зеленский бросил все усилия власти на то, чтобы доказать связь Трампа с русской разведкой. Обновленный нарратив про "русский след" готовится под попытку импичмента Трампа, если республиканцы потеряют большинство в Конгрессе», — рассказал Дубинский.

По его словам, с этим же связаны и обвинения оппозиции Венгрии о том, что администрация Орбана якобы «сливает информацию о переговорах в Москву».

Ранее Трамп в преддверии выборов в Венгрии выступил в поддержку Орбана. Он напомнил, что поддерживал Орбана на выборах в 2022 году, и отметил, что для него честь сделать это снова. Трамп призвал жителей Венгрии отдать голос за действующего премьера.

