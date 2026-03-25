12:03, 25 марта 2026Из жизни

Девушка потребовала развода через три минуты после свадьбы из-за одного слова жениха

Никита Савин
Фото: Jeongim Kwon / Unsplash

В Кувейте девушка и молодой человек пробыли мужем и женой всего три минуты и установили рекорд страны. Об этом сообщает Daily Star.

Девушка потребовала развода в загсе после заключения брака из-за одного слова жениха. По данным местных СМИ, сразу после обмена клятвами и кольцами молодожены развернулись, чтобы выйти из зала. В этот момент новоявленная жена споткнулась, за что муж назвал ее «дурой».

Девушка тут же потребовала развода и получила его. Когда история завирусилась в социальных сетях, многие встали на сторону бывшей жены хама. «Если он начал так себя вести с самого начала, лучше с ним расстаться», — прокомментировал ситуацию один из пользователей.

Материалы по теме:
Извини, в другой раз Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
Топ-7 необычных побегов с собственной свадьбы
22 ноября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминист: Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Ранее сообщалось, что в Индии полиция арестовала жениха во время свадьбы. Его разыскивали за похищение священника и вымогательство.

    Последние новости

    Россия пережила самую массированную атаку ВСУ за год. Под удар попал Кронштадт, атакован крупнейший порт Балтийского моря

    На подлете к Москве сбили второй за сутки БПЛА

    70-летний российский депутат из списка Forbes принял решение уйти на СВО

    Гуф сделал заявление о скандальном рехабе после смертей пациентов

    Создатель ChatGPT изменил бизнес-стратегию

    Названа помеха началу самостоятельной жизни у молодежи

    Ведущий вышел из себя в прямом эфире из-за иммиграционной политики Великобритании

    США вместо России доставят «Розалинду Франклин» на Марс

    Российский автопроизводитель остановил сборку на Кубе

    В сети обсудили фигуру Анны Курниковой спустя три месяца после родов на фото папарацци

    Все новости
