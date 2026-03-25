Директор «Свободы» арестован в российском регионе

В Кемерово суд арестовал директора частной клиники «Свобода» по делу об оказании услуг с использованием психотропных и сильнодействующих веществ. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенном пресс-центре судов области.

Мужчина будет под стражей до 18 мая. Он проходит обвиняемым по трем статьям.

По версии следствия, с февраля по март обвиняемый, заключая договоры на предоставление проживания и питания, фактически оказывал услуги по купированию абстинентного синдрома. При этом требования безопасности жизни и здоровья потребителей не соблюдались. Среди пострадавших — несовершеннолетняя.

Кроме того, мужчина приобрел у неустановленного лица не менее пяти стеклянных ампул с психотропным веществом, которые планировал сбыть.

РИА Новости уточнило, что заседание по избранию меры пресечения бывшему главврачу клиники отложили на 72 часа.

25 марта стало известно, что за два года в рехабе «Свобода» произошло не менее десяти случаев смерти. По данным Shot, клиника работала без лицензии, при этом предоставляя платные услуги. Журналисты выяснили, что пациенты и их родственники также жаловались на хамское обращение и общение персонала.