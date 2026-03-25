19:10, 25 марта 2026Экономика

Силу грядущих в Москве дождей оценили

Синоптик Позднякова: До конца марта выпадет четверть месячной нормы осадков
Виктория Клабукова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Конец марта в Москве может отметиться дождями. Насколько сильными будут осадками, в Telegram-канале рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Осадки ожидаются в последние дни марта, когда столица окажется в обширной барической ложбине. 30 марта, по прогнозам синоптика, атмосферное давление в Москве упадет почти на 10 единиц ниже нормы. Небо над мегаполисом затянет облаками, пройдет небольшой дождь.

На следующий день дождь усилится, за счет чего суммарно за последние два дня марта выпадет почти четверть месячной нормы осадков, до 10 миллиметров. В целом, по словам Поздняковой, объем осадков в марте будет дефицитным, хоть и месячное количество выпавших осадков вполне может превысить половину нормы.

Ранее москвичам назвали точную дату, когда в городе исчезнет снег. Уже на следующей неделе, 3 апреля, от него не останется и следа. Пока что его высота варьируется от 11 до 15 сантиметров. При этом на севере Подмосковья снег уже растаял.

