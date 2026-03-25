Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:09, 25 марта 2026

Элитная иномарка администратора крупнейшей хакерской площадки попала на видео в Москве

В Москве задержание администратора хакерской площадки LeakBase попало на видео
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

В Москве задержание администратора международной хакерской площадки LeakBase попало на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина был за рулем элитной иномарки BMW. На кадрах видно, как автомобиль окружили правоохранители и задержали его. Далее на видео показан задержанный, которого держат силовики.

Ранее сообщалось, что на этой площадке в течение четырех лет продавали похищенные базы данных. Там находились сотни миллионов учетных записей пользователей с банковскими реквизитами и паролями, а также корпоративные документы. Более 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на LeakBase, могли приобретать и продавать информацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok