Элитная иномарка администратора крупнейшей хакерской площадки попала на видео в Москве

В Москве задержание администратора хакерской площадки LeakBase попало на видео

В Москве задержание администратора международной хакерской площадки LeakBase попало на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделилась официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчина был за рулем элитной иномарки BMW. На кадрах видно, как автомобиль окружили правоохранители и задержали его. Далее на видео показан задержанный, которого держат силовики.

Ранее сообщалось, что на этой площадке в течение четырех лет продавали похищенные базы данных. Там находились сотни миллионов учетных записей пользователей с банковскими реквизитами и паролями, а также корпоративные документы. Более 147 тысяч пользователей, зарегистрированных на LeakBase, могли приобретать и продавать информацию.