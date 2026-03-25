01:20, 25 марта 2026Мир

ЕС предупредили о возможном отказе США от помощи Украине

Telegraph: США могут перестать помогать Украине из-за позиции ЕС по Ирану
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Позиция лидеров стран — членов Евросоюза по конфликту в Иране может привести к тому, что США откажутся оказывать помощь Украине. На это указывает британская газета The Telegraph.

«Если Европа не может предложить ничего, кроме клише, <…> ей не стоит удивляться, когда Вашингтон окажется столь же не заинтересован в поддержке инициатив в отношении Украины», — говорится в публикации.

The Telegraph поясняет, что Европа всеми силами пытается не стать участником войны с Ираном, поэтому США в ответ может дистанцироваться от конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что США представили Ирану план из 15 пунктов по прекращению войны.

