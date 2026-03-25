Фицо: Зеленский совершает ошибки по отношению к ЕС и начинает надоедать Европе

Президент Украины Владимир Зеленский совершает ошибки по отношению к странам Европейского союза (ЕС) и начинает надоедать Европе. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе выступления, кадры которого опубликованы в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зеленский совершает большие ошибки по отношению к странам Европейского союза. (...) Европа уже начинает быть сытой Зеленским по горло», — сказал политик.

По мнению Фицо, украинский лидер начинает терять поддержку в Европе, что в будущем может стать проблемой для вступления Украины в ЕС.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что Венгрия прекращает поставки газа на Украину до тех пор, пока та не возобновит прокачку российской нефти по трубопроводу «Дружба».