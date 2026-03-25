Генсек НАТО поддержкой США разозлил европейцев

09:39, 25 марта 2026Мир

FT: Генсек НАТО Рютте разозлил Европу своей поддержкой операции США в Иране
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алекс Сочацки / Коммерсантъ

Генсек НАТО Марк Рютте разозлил власти европейских стран своей безоговорочной поддержкой военной операции США в Иране. Об этом со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники сообщает газета The Financial Times.

По словам собеседников издания, слова Рютте о готовности европейцев откликнуться на призыв американского лидера Дональда Трампа развернуть военно-морские силы в Ормузском проливе вместе с США вызвало сильное раздражение в Европе, что «усугубило напряженность внутри НАТО по поводу того, как далеко следует заходить в уступках крупнейшему члену альянса».

Ранее Трамп обратился к странам НАТО, призвав их в большей степени вовлекаться в операцию США в Иране. Глава государства отметил, что союзники Вашингтона на Ближнем Востоке хорошо себя проявили в сложившейся ситуации.

