Генсек ООН предупредил об угрозе новой масштабной войны

Генсек ООН Гутерриш: Операция США и Израиля против Ирана вышла из-под контроля

Операция США и Израиля против Ирана вышла из-под контроля, из-за чего мир стоит на грани более масштабной войны. С таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.

«Спустя более трех недель эта операция вышла из-под контроля. Конфликт вышел за рамки, которые даже лидеры считали немыслимыми. Мир стоит на грани более масштабной войны, нарастающих человеческих страданий и более глубокого глобального экономического потрясения. Это зашло слишком далеко», — заявил генсек всемирной организации.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни допустил, что Израиль не остановится на Исламской Республике, и другие страны ближневосточного региона станут новыми целями.

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую ситуацию» на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

