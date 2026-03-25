19:04, 25 марта 2026Мир

Генсек ООН предупредил об угрозе новой масштабной войны

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Антониу Гутерриш. Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Операция США и Израиля против Ирана вышла из-под контроля, из-за чего мир стоит на грани более масштабной войны. С таким предупреждением выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает Reuters.

«Спустя более трех недель эта операция вышла из-под контроля. Конфликт вышел за рамки, которые даже лидеры считали немыслимыми. Мир стоит на грани более масштабной войны, нарастающих человеческих страданий и более глубокого глобального экономического потрясения. Это зашло слишком далеко», — заявил генсек всемирной организации.

Ранее постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни допустил, что Израиль не остановится на Исламской Республике, и другие страны ближневосточного региона станут новыми целями.

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую ситуацию» на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

    Последние новости

    Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке

    Названы самые желанные дни для свадеб

    Россиянам назвали основание для отказа в шенгенской визе

    В США рассказали о секретных полетах на советских «МиГах» над «Зоной 51»

    Женщина похитила 11-летнего обидчика сына и попала под суд

    Экс-губернатор Курской области заявил о получении Старовойтом многомиллионных «откатов»

    Советский актер назвал преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Силу грядущих в Москве дождей оценили

    Министр обороны Литвы проведет переговоры в Киеве из-за БПЛА

    Генсек ООН предупредил об угрозе новой масштабной войны

    Все новости
