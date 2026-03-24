23:13, 24 марта 2026

Иран разрешил некоторым судам проходить через Ормузский пролив

FT: Иран разрешил судам невраждебных стран проходить через Ормузский пролив
Суда, принадлежащие государствам, которые Иран не считает враждебными, смогут проходить через Ормузский пролив при координации с властями Исламской Республики. Письмо с соответствующим содержанием Тегеран направил в Морскую международную организацию ООН, сообщает Financial Times (FT).

В нем говорится, что Тегеран принял необходимые меры, чтобы предотвратить использование «агрессорами и их сторонниками» пролива в целях ведения враждебных операций против Ирана. Кроме того, отмечается, что права на «невраждебный проход» будут по-прежнему лишены суда, связанные с США и Израилем, а также другими «участниками агрессии».

Ранее американский лидер Дональд Трамп рассказал, что Иран передал США ценный подарок, связанный с Ормузским проливом.

