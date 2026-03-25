12:01, 25 марта 2026

Известный актер пожаловался на травлю в сети из-за внешности

Мария Винар

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Известный ирландский актер Барри Кеоган пожаловался на травлю в сети из-за внешности. Его признания приводит Deadline.

33-летний артист, сыгравший главные роли в кинолентах «Солтберн» и «Бэтмен», заявил, что комментарии хейтеров о его внешности стали для него настоящей проблемой. По его словам, травля мешает ему в карьере и общении с людьми в публичном поле. «В интернете много ненависти. Меня сильно критикуют за мою внешность, и это уже перешло ту грань, когда все говорят: "Все через это проходят". Да, все проходят, но это заставило меня замкнуться в себе. Теперь я не хочу посещать мероприятия и не хочу выходить из дома на улицу. И я говорю это вам совершенно честно и откровенно», — посетовала знаменитость.

В то же время Кеоган отметил, что, несмотря на травлю, он старается жить дальше. Иногда он принимает приглашения на светские вечера и посещает их, но потом смотрит, как публика отреагировала на него. По словам телезвезды, реакция бывает негативной. «Когда это начинает проникать в ваше творчество, это становится проблемой, потому что тогда вы больше не хотите появляться на экране», — подчеркнул собеседник издания.

В январе пользовали сети Барри Кеогана назвали ящерицей в парике из-за внешности на премьере фильма «Преступление 101» в Лондоне.

