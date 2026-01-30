Реклама

07:00, 30 января 2026

Известного актера назвали ящерицей в парике из-за внешности на премьере фильма

Мария Винар

Фото: Millie Turner / Invision / AP

Пользователи сети обсудили новую внешность известного ирландского актера Барри Кеоган на фото с премьеры фильма «Преступление 101» в Лондоне. Фото и комментарии появились на сайте Daily Mail.

33-летний артист, сыгравший главные роли в кинолентах «Солтберн» и «Бэтмен», предстал на публике в байкерском костюме и кожаных ботинках. При этом он дополнил свой образ шелковым платком и продемонстрировал новую прическу. На размещенных кадрах видно, что Кеоган вышел в свет с так называемой стрижкой моптоп, которая характеризуется челкой длиной до бровей и объемной макушкой. Такую прическу носили участники музыкальной группы в The Beatles в 1960-х годах.

Читатели портала обсудили преображение знаменитости в комментариях под материалом: «Надеюсь, это результат работы искусственного интеллекта», «Это что, шутка?», «Совершенно неподходящая прическа», «Я люблю этого актера, но эта прическа меня рассмешила», «Он как ящерица в парике».

Ранее поклонники оценили внешность американского актера и сценариста Микки Рурка на новых фото папарацци.

