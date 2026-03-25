04:16, 25 марта 2026

Катарская энергетическая компания объявила форс-мажор по контрактам после атак Ирана

Катарская энергетическая компания QatarEnergy объявила форс-мажор по долгосрочным контрактам из-за атак Ирана на ее предприятия в Рас-Лаффане. Об этом сообщает Al Jazeera.

Речь идет о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай.

Атаки на Рас-Лаффан 18 и 19 марта причинили компании серьезный урон, отметили в QatarEnergy.

18 марта Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, который находится в городе Рас-Лаффан. Об этом сообщила компания QatarEnergy. В результате ракетной атаки вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб.

    Последние новости

    В Израиле обнародовали мирный план США по Ирану. Чего Вашингтон требует от Тегерана и что предлагает взамен?

    Крокодил напал на купавшуюся в пруду девочку

    Названы 5 главных ошибок при хранении зимних шин

    Россиян предупредили о росте цен на шиномонтаж

    Желающим попробовать анальный секс женщинам дали пять советов

    В Белгородской области оценили последствия ракетного обстрела региона со стороны ВСУ

    Госдеп США поручил украинской компании вести соцсети на русском языке

    Еще в одном российском регионе прогремела серия взрывов

    Конфликт США и Ирана повлиял на позицию ЕС по российской нефти

    В Ленобласти во время атаки беспилотников загорелся порт Усть-Луга

    Все новости
