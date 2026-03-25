Катарская энергетическая компания объявила форс-мажор по контрактам после атак Ирана

QatarEnergy объявила форс-мажор по долгосрочным контрактом после атак Ирана

Катарская энергетическая компания QatarEnergy объявила форс-мажор по долгосрочным контрактам из-за атак Ирана на ее предприятия в Рас-Лаффане. Об этом сообщает Al Jazeera.

Речь идет о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай.

Атаки на Рас-Лаффан 18 и 19 марта причинили компании серьезный урон, отметили в QatarEnergy.

18 марта Иран ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре, который находится в городе Рас-Лаффан. Об этом сообщила компания QatarEnergy. В результате ракетной атаки вспыхнули пожары и зафиксирован значительный ущерб.

