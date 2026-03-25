Кучеров установил рекорд НХЛ в XXI веке по числу сезонов подряд с 80 ассистами

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке по числу сезонов с 80 ассистами подряд. Об этом сообщает «Чемпионат».

В ночь на среду, 25 марта, россиянин сделал голевую передачу в игре с «Миннесота Уайлд» (6:3) и в четвертый раз подряд добрался до отметки в 80 передач за сезон. Ранее это не удавалось никому в XXI веке.

Кучеров также вышел на второе место по этому показателю в истории НХЛ. Его опережает Уэйн Гретцки, который провел 13 сезонов подряд, сделав как минимум 80 результативных передач.

32-летний Кучеров выступает в НХЛ с 2013 года. Все это время он играет за «Тампу», в составе которой дважды брал Кубок Стэнли.