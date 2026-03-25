Кулеба: Зеленский станет следующим президентом Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил уверенность в переизбрании действующего главы государства Владимира Зеленского на второй срок. Его слова приводит «Инсайдер.UA» в Telegram.

«Зеленский станет следующим президентом Украины. Я так думаю. Он — лидер военного времени», — заявил Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее результаты исследования международной компании Ipsos показали, что менее 50 процентов украинцев доверяют Зеленскому. Опрошенные поставили на первое место посла Украины в Лондоне и экс-главкома украинской армии Валерия Залужного, второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).