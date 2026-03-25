12:27, 25 марта 2026Интернет и СМИ

Юморист из популярного шоу рассказал об отказе от шуток про Артемия Лебедева

Юморист Винокуров заявил, что команда «Регионы» старается не шутить про Лебедева
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Юморист Максим Винокуров заявил, что его команда «Регионы», выступающая в эфире популярного шоу «Звезды» на канале НТВ, старается не смеяться над членом жюри, дизайнером и блогером Артемием Лебедевым. Отказ от таких шуток он объяснил в интервью для проекта «Предельник», запись разговора доступна на YouTube.

Винокуров отметил, что у команды «Регионы» очень хорошие отношения с дизайнером. «Мы не хотим к нему лезть, мы не приветствуем шутки про то, что [у Лебедева] плохие логотипы, мы не лезем. У нас нормальное, крутое отношение друг к другу», — рассказал юморист.

Ранее участница шоу «Женский стендап» на канале ТНТ Варвара Щербакова назвала темы, на которые не может шутить на своих выступлениях. По словам юмористки, у нее есть шутки про религию, но она не озвучивает их на сцене.

Шоу «Звезды» выходит на НТВ с 2024 года. В эфире программы юмористические коллективы, возглавляемые звездами шоу-бизнеса, соревнуются в юморе и борются за денежный приз.

