Манул Тимофей начал худеть к лету

В Московском зоопарке манул Тимофей начал разжировку к лету

Живущий в Московском зоопарке манул Тимофей начал готовиться к лету. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

У Тимоши, как ласково зовут манула сотрудники зоопарка, началась разжировка. С помощью специального рациона он будет постепенно сбрасывать вес, накопленный за зиму. Сейчас у него один разгрузочный день в неделю. В остальные дни Тимоша получает корм раз в сутки. Его ежедневная порция составляет примерно 150-170 граммов.

«Нельзя допускать, чтобы кот испытывал постоянный голод и стресс, поэтому мы рассчитываем примерный объем порции: он должен быть небольшим, но достаточным для комфортного самочувствия животного», — объяснила Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка. По ее словам, зоологи регулярно взвешивают манула и следят за его состоянием.

К середине зимы вес Тимофея достиг 6,5 килограмма. Сейчас он весит 5,6 килограмма, в его рацион входят грызуны и перепелки. С приходом весны изменился не только рацион манула, но и его поведение. Он стал чаще выходить на свежий воздух.

Ранее сообщалось, что в 2025 году манул Тимофей из Московского зоопарка стал самым обсуждаемым котом страны. Тимоша обошел даже знаменитую кошку покойного Карла Лагерфельда Шупетт.

