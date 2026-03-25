16:15, 25 марта 2026

Мировые порты столкнулись с проблемами из-за войны в Иране

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: China Daily via Reuters

Крупнейшие морские порты столкнулись с проблемами из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава проекта Cargotime.ru Максим Абрамов, его слова приводит ТАСС.

На фоне блокировки Ираном Ормузского пролива, являющегося важнейшей логистической артерией региона, экипажи начали массово перенаправлять суда. Следствием этого стал наплыв кораблей в крупнейшие мировые порты, пояснил Абрамов.

С проблемами столкнулись морские терминалы в Шанхае и Роттердаме, отметил эксперт. Так, среднее время задержки судов в первом порту в середине марта увеличилось примерно до 2,23 дня, а во втором — до 1,8 суток.

Из-за войны в Иране резко изменилась работа порта Халифа в Абу-Даби, добавил аналитик. На фоне снижения трафика через Ормузский пролив ожидается сокращение числа судозаходов в важнейший терминал Объединенных Арабских Эмиратов. Если в случае с Шанхаем и Роттердамом речь шла скорее о косвенном давлении, то порт Халифа столкнулся с прямым маршрутным ударом, констатировал Абрамов.

Власти Ирана неоднократно заявляли, что продолжат блокировать Ормузский пролив до тех пор, пока США и Израиль не прекратят военную операцию в ближневосточной стране. До этого времени важнейшая в регионе логистическая артерия будет открыта только для судов из дружественных Тегерану стран. Экипажам вражеских танкеров, в свою очередь, стоит навсегда забыть про безопасный проход своих кораблей через Ормузский пролив, заключил глава иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф.

