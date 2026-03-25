Мосбиржа рассказала о торгах в нерабочие дни в первой половине мая

Мосбиржа проведет 1-3 мая торги в режиме выходных, а 9 и 10 мая торгов не будет

Мосбиржа рассказала о графике торгов в нерабочие дни в первой половине мая. О регламенте работы рынков на праздниках стало известно из поступившего «Ленте.ру» пресс-релиза.

1, 2 и 3 мая торги на российской площадке пройдут в формате дополнительной сессии выходного дня, а 11 мая на валютном рынке и рынке драгметаллов они состоятся в обычном режиме за исключением сделок, исполнение обязательств по которым осуществляется в день их заключения, а также сделок своп с теми же условиями исполнения обязательств по первой их части.

«Заключение внебиржевых сделок с центральным контрагентом на рынке СПФИ в эту дату будет осуществляться с расчетами по всем инструментам, кроме договоров СПФИ, предусматривающих обязательства, выраженные в российских рублях, за исключением депозитной маржи», — говорится также в сообщении.

При этом отмечается, что 9 и 10 мая торги на всех рынках биржи проводиться не будут.

Ранее Мосбиржа также анонсировала, что с 28 марта допустит облигации к торгам в выходные дни, разрешив заключать сделки с ними в том же режиме, что и в течение рабочей недели — с 09:50 до 19:00 по московскому времени.