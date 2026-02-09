Реклама

11:29, 9 февраля 2026Экономика

Мосбиржа расширит торги

Мосбиржа с 28 марта допустит облигации к ведущимся по выходным торгам
Дмитрий Воронин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Мосбиржа с 28 марта допустит облигации к торгам в выходные дни. Проводить их планируют в том же режиме, что и в течение рабочей недели, говорится в пресс-релизе, поступившем «Ленте.ру».

«Инвесторы смогут заключать сделки с ОФЗ и наиболее ликвидными корпоративными облигациями в рамках дополнительной сессии выходного дня с 09:50 до 19:00 по московскому времени», — отметили представители площадки в связи с расширением торгов. По словам управляющего директора по фондовому рынку и цифровым активам Мосбиржи Бориса Блохина, за последний год физлица вложили в облигации более двух триллионов рублей, а в январе сделки с инструментом выросли на 50 процентов.

Торги акциями по субботам и воскресеньям на Мосбирже начали проводиться с марта 2025 года. С августа к ним также допустили фьючерсы и опционы.

На прошлой неделе стало известно, что торги на СПБ бирже не будут проводиться 28 февраля и 1 марта в связи с плановым обновлением функционала торговой системы и регламентными процедурами.

